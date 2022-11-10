أشهر رجل أعمال في مصر يبيع حصته بالكامل في البورصة المصرية قبل ساعات من وفاته

قالت وسائل الإعلام المصرية إن رجل الأعمال المصري، رؤوف كمال حنا غبور، قام ببيع حصته بالكامل في البورصة المصرية قبل ساعات من وفاته بمرض سرطان البنكرياس. وأعلنت البورصة المصرية عن قيام رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، ببيع كامل حصته في جي بي أوتو، بجانب نجله كمال الذي باع أيضا كامل حصته.

وأثار قرار البيع العديد من التكهنات، لاسيما وأنه تم الإعلان عن وفاته بعد ساعات من إتمام المعاملة، والتي شهدت أيضا بيع ابنة كمال رؤوف كامل حصته في شركة جي بي أوتو البالغة 40.46 مليون سهم بقيمة 171 مليون جنيه، بمتوسط سعر 4.22 جنيه للسهم.