أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنحو 10%

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 10% وذلك في ظل بدء تطبيق حظر أوروبي على الشحنات البحرية للنفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لشهر يناير على مؤشر TTF، بنسبة 9.5% إلى 1611.3 دولار لكل ألف متر مكعب.