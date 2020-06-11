خطة حكومية بقيمة 84 مليار دولار لتشجيع الاستثمار فى كوريا الجنوبية

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، عن عزمها تنفيذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 100 تريليون وون (ما يعادل 83.9 مليار دولار) من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار.

وقال السيد هونغ نام كي وزير المالية، في تصريح له، إن الحكومة ستساعد الشركات الصغيرة لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الوظائف التي تختفي على إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أن الحكومة قررت الدفع لخلق 550 ألف فرصة عمل في القطاع العام، في الوقت الذي تعاني فيه سوق الوظائف الكورية من ضربة قاسية تأثرا بانخفاض الصادرات والإنفاق.

وارتفعت نسبة البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى معدلاتها في 10 سنوات في شهر مايو الماضي، حيث تضرر سوق الوظائف بشدة بفعل وباء كورونا، بانخفاض عدد العاملين بمقدار 392 ألفا، ليصل إجمالي عدد القوة العاملة في البلاد إلى 26.93 مليون في الشهر الماضي، ما يمثل تراجعا للشهر الثالث على التوالي.

كما شهدت كوريا الجنوبية تراجعا في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية تقريبا في الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 3.1% مقارنة بثلاثة شهور سابقة، والواردات (3.8%) على أساس ربع سنوي.. كما تراجع ناتج قطاعي التصنيع والخدمات (2.9%، 6.2%) على التوالي.