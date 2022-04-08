أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً بسحب واسترداد منتج شوكولاته "كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم" من أسواق الدولة.يأتي ذلك استناداً إلى المعلومات الفنية الوارد بشأن تسجيل إصابات بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية "Kinder" .