الإمارات تصدر قراراً بسحب واسترداد منتج شوكولاتة كيندر سربرايز من الأسواق
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الإمارات تصدر قراراً بسحب واسترداد منتج شوكولاتة "كيندر سربرايز" من الأسواق

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العرب اليوم - الإمارات تصدر قراراً بسحب واسترداد منتج شوكولاتة "كيندر سربرايز" من الأسواق

الإمارات
أبوظبي - العرب اليوم

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً بسحب واسترداد منتج شوكولاته "كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم" من أسواق الدولة.يأتي ذلك استناداً إلى المعلومات الفنية الوارد بشأن تسجيل إصابات بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية "Kinder" .

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الإمارات تصدر قراراً بسحب واسترداد منتج شوكولاتة كيندر سربرايز من الأسواق الإمارات تصدر قراراً بسحب واسترداد منتج شوكولاتة كيندر سربرايز من الأسواق



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