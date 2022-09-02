انخفاض سعر الغاز فى أوروبا إلى أقل من 2300 دولار لكل ألف متر مكعب

انخفض سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 2300 دولار لكل ألف متر مكعب مع افتتاح التداول ، اليوم الجمعة ، وتجاوز إجمالي الانخفاض في سعر الغاز منذ بداية اليوم 6٪، وفقا لبيانات برصة لندن.