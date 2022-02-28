الروبل الروسي يفقد نحو 30 من قيمته على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا
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الروبل الروسي يفقد نحو 30% من قيمته على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا

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العرب اليوم - الروبل الروسي يفقد نحو 30% من قيمته على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا

موسكو - العرب اليوم

الروبل الروسي يفقد نحو 30% من قيمته على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا

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الروبل الروسي يفقد نحو 30 من قيمته على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا الروبل الروسي يفقد نحو 30 من قيمته على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا



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