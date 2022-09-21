مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة تراجع أسهم أوروبا وارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%

مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش اليوم الأربعاء والتي تعد بمثابة إعلان حرب تراجعت أسهم أوروبا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%.

أسهم أوروبا تتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، بضغط من قرار روسيا إعلان تعبئة جزئية للجيش الذي أضاف لمخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق الأربعاء.

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.3%

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية. وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2%، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بواحد بالمئة وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للجيش في تصعيد خطر للصراع في أوكرانيا وأول تعبئة من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.

أسعار النفط تصعد بأكثر من 2%

قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش بما يشكل تصعيدا للحرب في أوكرانيا ومما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5 % إلى 92.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.38 دولار يوم الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6 بالمئة مسجلة 86.16 دولار للبرميل.

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