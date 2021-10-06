أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن شركة "تات نفت" الروسية فرع ليبيا، استأنفت نشاطها الاستكشافي في منطقة الحمادة غربي البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها اليوم الثلاثاء، إن شركة "تات نفت" قامت بتكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي AGESCO، بإجراء مسوحات سيزميه للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس غربي البلاد، وذلك من أجل استكمال برنامج المسح السيزمي لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف تنفيذه عام 2014.