موسكو - العرب اليوم
أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن إنضمام 52 منظمة أجنبية بالفعل إلى نظام المراسلات الخاص بالمدفوعات المالية الروسي، النظير لنظام "سويفت".
وقالت نابيولينا متحدثة في مجلس الدوما: "الآن مستخدمو البرنامج الخاص هم 52 منظمة أجنبية من 12 دولة".هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا الاتحادية بسبب عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ففي أوائل شهر أذار/ مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام سويفت، وهي بنوك "في تي بي" و"بنك روسيا" و"أوتكريتي" و"نوفيكوم بنك" و"برومسفياز بنك" و"سوفكوم بنك" و"ف ي بي. أر إف".
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