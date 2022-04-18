أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن إنضمام 52 منظمة أجنبية بالفعل إلى نظام المراسلات الخاص بالمدفوعات المالية الروسي، النظير لنظام "سويفت".

وقالت نابيولينا متحدثة في مجلس الدوما: "الآن مستخدمو البرنامج الخاص هم 52 منظمة أجنبية من 12 دولة".هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا الاتحادية بسبب عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ففي أوائل شهر أذار/ مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام سويفت، وهي بنوك "في تي بي" و"بنك روسيا" و"أوتكريتي" و"نوفيكوم بنك" و"برومسفياز بنك" و"سوفكوم بنك" و"ف ي بي. أر إف".