أعلنت بورصة الكويت إيقاف التداول في السوق الأول إلى نهاية جلسة تداول اليوم الأحد لتراجع مؤشره نحو 10% مع إلغاء مزاد الإغلاق، وفق ما ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية، وقالت شركة البورصة الكويتية، إن إيقاف التداول في السوق الأول لايؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيسي إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله.