تراجع اليورو في السوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية ،يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ،ضمن نطاق ضيق من التداولات فى ختام أخر جلسات