الذهب يصل إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر، الثلاثاء، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر جراء مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشطن بعد أن اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية بالاحتيال.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو 2018 عند 1304.53 دولار في التعاملات المبكرة، وتماسك عند 1304 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول 05:55 بتوقيت غرينتش. كما استقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1302.70 دولار للأوقية.