إيقاف تصدير الفحم البترولي مؤقتاً بسبب حريق بمنطقة الشعيبة في الكويت

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة، على موقع تويتر، إن عمليات تصدير الفحم البترولي توقفت مؤقتاً بسبب حريق محدود تم السيطرة عليه، نشب في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية.وأضافت الشركة أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.