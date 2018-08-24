الذهب يرتفع الجمعة مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، بعد أن هبط في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)

لاستشفاف أي إشارات جديدة على اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1188.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هبط 0.9 بالمئة يوم الخميس. وارتفعت الأسعار بنحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1195 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.58 دولار للأوقية. وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 782.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 919.85 دولار للأوقية.