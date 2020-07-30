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سعر صرف الدولار لدى الصرّافين اللبنانيين

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العرب اليوم - سعر صرف الدولار لدى الصرّافين اللبنانيين

الدولار الاميركي
بيروت - العرب اليوم

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 30/7/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى .

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سعر صرف الدولار لدى الصرّافين اللبنانيين سعر صرف الدولار لدى الصرّافين اللبنانيين



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