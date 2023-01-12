هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركي و7 بنوك خاصة

كشف ممثلو البنك المركزي الدنماركي و7 بنوك خاصة أخرى، عن تعرض المواقع الإلكترونية لمصارفهم لهجمات في وقت سابق هذا الأسبوع.

واستهدفت الهجمات الإلكترونية بجانب المركزي الدنماركي، كلا من Jyske Bank، وSparekassen، وSjælland-Fyn، وSkjern Bank، وRingkjobing Landbobank، وDjurslands Bank، وKreditbanken.

وقال بنك Jyske في بيان الأربعاء، إنه تعرض لهجوم كان يهدف “للحد من العمليات الإلكترونية”.