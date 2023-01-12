هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركي و7 بنوك خاصة
آخر تحديث GMT10:26:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركي و7 بنوك خاصة

العرب اليوم -

العرب اليوم - هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركي و7 بنوك خاصة

هجمات إلكترونية
كوبنهاغن _ العرب اليوم

كشف ممثلو البنك المركزي الدنماركي و7 بنوك خاصة أخرى، عن تعرض المواقع الإلكترونية لمصارفهم لهجمات في وقت سابق هذا الأسبوع.
واستهدفت الهجمات الإلكترونية بجانب المركزي الدنماركي، كلا من Jyske Bank، وSparekassen، وSjælland-Fyn، وSkjern Bank، وRingkjobing Landbobank، وDjurslands Bank، وKreditbanken.
وقال بنك Jyske في بيان الأربعاء، إنه تعرض لهجوم كان يهدف “للحد من العمليات الإلكترونية”.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركي و7 بنوك خاصة هجمات إلكترونية تستهدف المركزى الدنماركي و7 بنوك خاصة



أخبار ذات صلة

GMT 06:02 2023 الخميس ,12 كانون الثاني / يناير

حريق يلتهم مصنع كيماويات في إيلينوي الأميركية
العرب اليوم - حريق يلتهم مصنع كيماويات في إيلينوي الأميركية

GMT 11:34 2023 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

انتظام الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة
العرب اليوم - انتظام الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة

GMT 10:16 2023 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع
العرب اليوم - ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع

GMT 07:26 2023 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها
العرب اليوم - جنوح سفينة في قناة السويس وقاطرات تحاول تعويمها

GMT 13:04 2023 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

 العراق يحبط تهريب أكثر من 3 ملايين لترٍ نفط
العرب اليوم -  العراق يحبط تهريب أكثر من 3 ملايين لترٍ نفط

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أحلام تخطف الأنظار في إطلالات أنيقة بلمسات تراثية مُميّزة

القاهرة ـ العرب اليوم

أحلام تعيش حالة من النشاط الفني مؤخرا مع طرح أغاني ألبومها الجديد "رزق الورد" الذي قدمته باللهجة العراقية، وروجت له طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة من جلسات تصوير شاركتها مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، وظهرت الملكة من خلالها بأكثر من إطلالة أنيقة ومميزة تنوعت بين الستايل التراثي والتنسيقات العصرية بصيحات مبتكرة وأخرى كلاسيكية لفتت بها الأنظار، وجميعها كان يغلب عليها طابع الاحتشام، كما أرفقت الفنانة الإماراتية صورها الخاصة بألبومها العراقي بنقوشات ورموز بابلية تاريخية ترمز للحضارة العراقية. إطلالة فاخرة لأحلام في أحدث جلسة تصوير أحلام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد "رزق الورد" من خلال نشر صور جديدة عبر حسابها على "انستجرام" لجلسة التصوير التي خضعت لها، وتألقت خلالها بفستان أنيق من توقيع Roberto Cavalli، تميز بت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:31 2023 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

إطلالات كيت ميدلتون الأكثر بحثًا عبر غوغل
العرب اليوم - إطلالات كيت ميدلتون الأكثر بحثًا عبر غوغل

GMT 07:42 2023 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

أجمل الأماكن السياحية في إسطنبول لهواة التاريخ والثقافة
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية في إسطنبول لهواة التاريخ والثقافة

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

GMT 08:16 2023 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

 غوتيريش يدعو إلى دعم جهود باكستان لإعادة الإعمار في مؤتمر دولي
العرب اليوم -  غوتيريش يدعو إلى دعم جهود باكستان لإعادة الإعمار في مؤتمر دولي

GMT 09:38 2023 الخميس ,12 كانون الثاني / يناير

 الأمير هاري يهاجم الصحف البريطانية
العرب اليوم -  الأمير هاري يهاجم الصحف البريطانية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:58 2022 الخميس ,15 كانون الأول / ديسمبر

الفلبين تعلن تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا لليوم الثاني علي التوالى
العرب اليوم - الفلبين تعلن تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا لليوم الثاني علي التوالى

GMT 15:43 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة
العرب اليوم - تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة

GMT 11:56 2022 الجمعة ,09 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 أطعمة وفاكهة لمرضى السكري
العرب اليوم - أفضل 10 أطعمة وفاكهة لمرضى السكري

GMT 04:46 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

دراسة تؤكد أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مستويات أقل من فيتامين د
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مستويات أقل من فيتامين د

GMT 08:12 2017 الخميس ,21 أيلول / سبتمبر

زيادة نمو الأعضاء التناسلية لذكور البط لحمايتهم من المنافسة
العرب اليوم - زيادة نمو الأعضاء التناسلية لذكور البط لحمايتهم من المنافسة

GMT 13:43 2021 الأحد ,11 تموز / يوليو

الكشف عن علامة موجودة لدى الرجال فقط تدل على الإصابة بسرطان الجلد
العرب اليوم - الكشف عن علامة موجودة لدى الرجال فقط تدل على الإصابة بسرطان الجلد

GMT 05:04 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

أعراض كورونا الشديدة تجعلك عرضة لشيخوخة الدماغ بشكل أسرع
العرب اليوم - أعراض كورونا الشديدة تجعلك عرضة لشيخوخة الدماغ بشكل أسرع

GMT 01:12 2014 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

العنف المعنويّ ضدَّ المرأة أخطر أنواع العنف ويعرِّض صحَّتها النفسيَّة للاضطراب
العرب اليوم - العنف المعنويّ ضدَّ المرأة أخطر أنواع العنف ويعرِّض صحَّتها النفسيَّة للاضطراب

GMT 10:19 2022 السبت ,10 كانون الأول / ديسمبر

 كوريا الشمالية تشيد بقدرتها على احتواء وباء كورونا
العرب اليوم -  كوريا الشمالية تشيد بقدرتها على احتواء وباء كورونا

GMT 12:29 2018 السبت ,05 أيار / مايو

تعرف على الفيلسوف المسلم الفارابي الملقب بـ "المعلم الثاني"
العرب اليوم - تعرف على الفيلسوف المسلم الفارابي الملقب بـ "المعلم الثاني"

GMT 03:14 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

"فاو" تُعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس
العرب اليوم - "فاو" تُعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس

GMT 10:33 2019 الإثنين ,04 آذار/ مارس

وفاء عامر تكشف كواليس مشهدها الجريء مع محمد رمضان
العرب اليوم - وفاء عامر تكشف كواليس مشهدها الجريء مع محمد رمضان

GMT 19:25 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو

تعرف على الصحابية بركة بنت ثعلبة مربية النبي محمد
العرب اليوم - تعرف على الصحابية بركة بنت ثعلبة مربية النبي محمد

GMT 16:29 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

الأبنوس
العرب اليوم - الأبنوس

GMT 02:38 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

الجيش السوري يعلن دخول منبج بعد مناشدة كردية
العرب اليوم - الجيش السوري يعلن دخول منبج بعد مناشدة كردية

GMT 05:51 2013 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

دبلوماسية الجغرافية المائية
العرب اليوم - دبلوماسية الجغرافية المائية

GMT 23:17 2014 الخميس ,18 كانون الأول / ديسمبر

محمد مغربي يحتفل بألبومه الأول وسط نجوم الفن والمجتمع
العرب اليوم - محمد مغربي يحتفل بألبومه الأول وسط نجوم الفن والمجتمع

GMT 06:26 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

إنقاذ 31 مهاجرا غير شرعي من عرض المحيط الأطلسي
العرب اليوم - إنقاذ 31 مهاجرا غير شرعي من عرض المحيط الأطلسي

GMT 15:28 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

"فيفو" تٌفجّر مفاجأة بإطلاق هاتف ذكي بنظام "جيمبال" يدعم 5G
العرب اليوم - "فيفو" تٌفجّر مفاجأة بإطلاق هاتف ذكي بنظام "جيمبال" يدعم 5G

GMT 18:49 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

قائد أهلي جدة يُؤكد أنّ فريقه جاهز لمواجهة بيرسبوليس والإيراني
العرب اليوم - قائد أهلي جدة يُؤكد أنّ فريقه جاهز لمواجهة بيرسبوليس والإيراني

GMT 11:27 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

"لينكولن" تعرض سياراتها بطرزات جديدة في معرض نيويورك
العرب اليوم - "لينكولن" تعرض سياراتها بطرزات جديدة في معرض نيويورك

GMT 05:57 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

"برغر كينغ" يعاقب موظفين لفشلهم في بيع الوجبات كبيرة الحجم
العرب اليوم - "برغر كينغ" يعاقب موظفين لفشلهم في بيع الوجبات كبيرة الحجم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab