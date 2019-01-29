ترامب يلتقي كبير المفاوضين الصينيين للتجاره

أكّد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي كبير المفاوضين الصنيين للتجارة هذا الأسبوع خلال مباحثات ترمي إلى حل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

ويترأس ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني وفدا يضم 30 وزيرا إلى واشنطن، في وقت يعمل البلدان للتوصل لاتفاق قبل انتهاء هدنة تجاريّة بينهما مدّتها ثلاثة أشهر في 1 آذار/مارس المقبل.

وقال منوتشين للصحافيين إنّه يتوقع إحراز "تقدم كبير في هذه اللقاءات"

فرنسا ٢٤