انهيار الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ أزمة ديسمبر الماضية

انهارت الليرة التركية، صباح اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها منذ أزمة شهر ديسمبر الماضي، حيث وصلت الليرة التركية اليوم إلى نحو 17.5730 مقابل الدولار الأمريكي. وكانت الليرة التركية وصل سعرها يوم الجمعة الماضية للبيع 16.726، فيما بلغ سعرها للشراء 16.677، وذلك وفقًا لآخر تحديثات موقع investing. وخسرت الليرة التركية 24% من قيمتها، مقابل الدولار الأمريكي خلال أول 6 أشهر من 2022، في ظل التضخم العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وقفز سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة التركية، ليسجل مستوى 16.76 ليرة، وقفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما خلال مايو الماضي، إذ سجل 73.5% على أساس سنوي. كما أصدر البنك المركزي التركي التطورات النقدية لشهر مايو، والذي كشف ارتفاع المعدل السنوي للقروض الممنوحة من القطاع المالي للمنازل إلى 33.6%، وبلغ 26% خلال شهر أبريل الماضي، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية من 53.1% إلى 62.9% سنويًا.