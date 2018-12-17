هبوط الناتج الصناعي التركي يفوق التوقعات

هبط الناتج الصناعي التركي 5.7 % على أساس سنوي في ضوء عوامل التقويم في أكتوبر تشرين الأول، وذلك في انخفاض فاق التوقعات، وفق بيانات معهد الإحصاءات التركي الإثنين.

كان ستة اقتصاديين قد استطلعت آراءهم توقعوا تراجعا بنسبة 4 % . ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 1.9 % في أكتوبر تشرين الأول على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

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فيتش تمنح الاقتصاد التركي نظرة سلبية وتتوقع تواصل التضخم

وقبل يومين اعترف وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق بأن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها الليرة ولإصلاحات هيكلية في اقتصادها.

ويوم السبت منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الاقتصاد التركي نظرة مستقبلية سلبية، وأكدت تصنيفها الائتماني لتركيا عند (‭BB‬).

وقالت فيتش إنها تتوقع ألا تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في عامي 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات.

وأضافت أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد.

ولا تزال الليرة، التي عوضت بعض خسائرها، منخفضة نحو 30% هذا العام بما يؤجج المخاوف بشأن التأثير الأوسع نطاقا على الاقتصاد والبنوك.

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