باريس تؤكد ضرورة حظر استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة
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باريس تؤكد ضرورة حظر استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة

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العرب اليوم - باريس تؤكد ضرورة حظر استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة

باريس تؤكد ضرورة حظر استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة
باريس - العرب اليوم

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، إنه يجب فرض حظر على واردات النفط من روسيا في الأسابيع القريبة المقبلة.وأضاف الوزير في حديث لقناة Public Senat اليوم الخميس: "اتفقنا بالفعل على أننا سنفرض حظرا على استيراد الفحم من روسيا. وبالطبع نحتاج الى فرض حظر على استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".ولم يستبعد الوزير الفرنسي، أنه "بمرور الوقت، قد يتم اتخاذ قرار مماثل فيما يتعلق بواردات الغاز من روسيا".

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باريس تؤكد ضرورة حظر استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة باريس تؤكد ضرورة حظر استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة



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