الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني تراجعا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الباوند مقابل الدولار بنسبة 0.13% ليتداول عند 1.2195 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.34% إلى 1.1815 يورو.