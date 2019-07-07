سعر ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 7 يوليو تموز
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سعر ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 7 يوليو /تموز

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العرب اليوم - سعر ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 7 يوليو /تموز

ريال يمني
الرياض - العرب اليوم

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7540 ريال يمني

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سعر ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 7 يوليو تموز سعر ريال يمني مقابل الريال السعودي اليوم 7 يوليو تموز



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