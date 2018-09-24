خام برنت يسجل أعلى مستوى في نحو 4 سنوات مع ملامسته 81 دولارًا للبرميل

سجل خام برنت أعلى مستوى في نحو 4 سنوات مع ملامسته 81 دولارًا للبرميل وذلك اليوم الإثنين
GMT 18:40 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبربورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 33ر54 نقطة
GMT 18:35 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.20 %
GMT 18:21 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 %
GMT 18:13 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضا بنسبة 0.80 %
GMT 17:59 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع
عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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