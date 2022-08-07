الدفاع التركية تعلن عن 4 سفن شحن جديدة محملة بالمنتجات الزراعية تغادر الموانئ الأوكرانية
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الدفاع التركية تعلن عن 4 سفن شحن جديدة محملة بالمنتجات الزراعية تغادر الموانئ الأوكرانية

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العرب اليوم - الدفاع التركية تعلن عن 4 سفن شحن جديدة محملة بالمنتجات الزراعية تغادر الموانئ الأوكرانية

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أنقرة - العرب اليوم

أفادت وزارة الدفاع التركية بخروج 4 سفن شحن جافة تحمل منتجات زراعية من الموانئ الأوكرانية في اتجاه اسطنبول.

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الدفاع التركية تعلن عن 4 سفن شحن جديدة محملة بالمنتجات الزراعية تغادر الموانئ الأوكرانية الدفاع التركية تعلن عن 4 سفن شحن جديدة محملة بالمنتجات الزراعية تغادر الموانئ الأوكرانية



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