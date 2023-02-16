عودة الملاحة بخليج البوسفور في تركيا بعد تعليقها مؤقتًا

مضيق البوسفور بتركيا سوف تستأنف في اتجاه الشمال اعتبارًا من الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن الحركة توقفت لوقت قصير بسبب تعطل محرك إحدى السفن.