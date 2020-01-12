سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الأحد 12 كانون الثاني يناير 2020
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سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الأحد 12 كانون الثاني يناير 2020

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الأحد 12 كانون الثاني يناير 2020

أسعار العملات العربية
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 دينار عراقي = 0.013 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 74.45 دينار عراقي



 

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سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الأحد 12 كانون الثاني يناير 2020 سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الأحد 12 كانون الثاني يناير 2020



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لندن - العرب اليوم

تعرف المغنية الإنجليزية دوا ليبا، بأنها واحدة من أكثر النجمات بحثًا عن الإطلالات التى تخطف أنظار المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم، فهى لا تتوقف عن إبهارنا بإطلالتها الجذابة في كل ظهور لها، بالإضافة إلى علاقتها المثيرة المليئة بالحب مع حبيبها عارض الأزياء الشهير أنور حديد شقيق جيجى وبيلا حديد.   وظهرت دوا ليبا، البالغة من العمر 24 عاما، مع صديقها أنور في شوارع نيويورك، أنيقة ومنطلقة فى مجموعتها الجديدة من الأزياء، حيث ارتدت بنطلون أسود، وسترة ملونة ومطبوعة برسوم التنين، وحذاء أسود لامع، معتمدة على تصفيف شعرها فى كعكة أنيقة أعلى الرأس.   فيما ارتدى صديقها أنور حديد الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء الشهيرتين بيلا وجيجى حديد، جاكيت أسود وبنطلون أزرق وحذاء أسود من الأحذية القتالية.   وحسبما ذكرت مصادر لصحيفة "ديل...المزيد

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