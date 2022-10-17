الجنية الإسترليني يتعافى بعد تراجع تراس جزئيا عن خطتها الاقتصادية

ارتفع الجنيه الإسترليني الاثنين بعد تراجع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس جزئيا عن الخطة الاقتصادية لحكومتها، في الوقت الذي هبط فيه الين إلى ما يقرب من أدنى مستوى له منذ 32 عاما مع انتظار الأسواق إشارات تدخل من السلطات اليابانية وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.1245 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قالت تراس الجمعة إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25 بالمئة اعتبارا من أبريل من العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19 بالمئة كجزء من "الميزانية المصغرة" الأولية لحكومتها.