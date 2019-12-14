سعر الجنيه المصرى مقابل اليورو اليوم 14 ديسمبر فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل اليورو اليوم 14 ديسمبر فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل اليورو اليوم 14 ديسمبر فى البنوك المصرية

الجنيه المصري
القاهرة - العرب اليوم


بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي

 1  يورو = 17.93 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.06 يورو

  


 

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سعر الجنيه المصرى مقابل اليورو اليوم 14 ديسمبر فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل اليورو اليوم 14 ديسمبر فى البنوك المصرية



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