الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1990

انخفض سعر صرف الين الياباني في بورصة طوكيو، اليوم الاثنين، إلى مستوى 148.6 ين للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990. ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد تم تداول العملة اليابانية بحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 148.66 ين للدولار. والمستوى القياسي السابق تم تسجيله في تداولات يوم الجمعة الماضي، حينها بلغت العملة اليابانية مستوى 147 ينا للدولار.