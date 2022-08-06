أسعار برنت تهبط 11% في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بجلسة الجمعة لتعوض بعض خسائر هذا الأسبوع بفعل بيانات عن نمو قوي للوظائف الأميركية لكنها أنهت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط بسبب المخاوف من احتمال أن يؤثر الركود على الطلب على الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا إلى 94.92 دولار للبرميل بانخفاض 11% عن تسوية الجمعة الماضية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 89.01 دولار بانخفاض 8% في أسبوع.