أسعار برنت تهبط 11 في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل
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أسعار برنت تهبط 11% في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل

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العرب اليوم - أسعار برنت تهبط 11% في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل

خام برنت
واشنطن - العرب اليوم

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بجلسة الجمعة لتعوض بعض خسائر هذا الأسبوع بفعل بيانات عن نمو قوي للوظائف الأميركية لكنها أنهت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط بسبب المخاوف من احتمال أن يؤثر الركود على الطلب على الوقود.  وزادت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا إلى 94.92 دولار للبرميل بانخفاض 11% عن تسوية الجمعة الماضية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 89.01 دولار بانخفاض 8% في أسبوع.

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أسعار برنت تهبط 11 في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل أسعار برنت تهبط 11 في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل



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