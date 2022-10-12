اكتشاف تسرب بأحد خطوط أنابيب الغاز الروسي في بولندا

قالت شركة "بيرن" البولندية القائمة على تشغيل خط أنابيب "دروجبا"، الأربعاء، إنها اكتشفت تسرباً في أحد خطي الأنابيب، مشيرة إلى أن أسباب التسرب "مجهولة".