رئيس الحكومة اللبنانية يعلن أن الموازنة العامة أصبحت جاهزة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، إنه أبلغ الرئيس ميشال عون أن الموازنة العامة لعام 2022 أصبحت جاهزة، وأنه فور استلامه لها سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وأشار ميقاتي إلى أنه اتفق مع عون على "فتح دورة استثنائية لمجلس النواب"، مضيفاً: "اتفقت مع الرئيس على الإفراج عن كل المستحقات المالية".