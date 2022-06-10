الروبل يُعزز مواقعه قبل اجتماع حاسم للمركزي الروسي

يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اليوم اجتماعا لبحث السياسة النقدية للبلاد، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه العملة الروسية الارتفاع أمام الدولار واليورو وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 71 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.60 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.34 روبل إلى 61.95 روبل ويبحث مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات بأن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي.