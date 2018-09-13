ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية الخميس

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، الخميس، في ظل أنباء عن جولة جديدة مقترحة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما عزز الإقبال على المخاطرة وأطلق عمليات شراء لأسهم منكشفة على الطلب الصيني.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا واحدا بالمئة عند 22821.32 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 31 أغسطس آب. وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أداء فاق المؤشر نيكي، ليصعد 1.1 بالمئة إلى 1710.02 نقطة. وارتفعت أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية. وزادت أسهم فانوك المنتجة للروبوتات الصناعية واحدا في المئة، وصعدت أسهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 1.7 بالمئة في حين قفزت أسهم هيتاشي لمعدات البناء 2.7 بالمئة.