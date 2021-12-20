الصين تخفص سعر الفائدة الأساسي على الإقراض للمرة الأولى في 20 شهرا

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لأول مرة منذ 20 شهرا وذلك في محاولة لدعم النمو في ظل تباطؤ الاقتصاد وأشار المركزي الصيني في بيان إلى أن سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام تم تخفيضه إلى 3.8%، وهو أول انخفاض منذ أبريل 2020 كذلك لفت البيان إلى أن سعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات لم يتغير وظل عند مستوى 4.65%.

المصدر: تاس