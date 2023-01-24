بنك أميركي يغلق الصرافات الآلية في نيويورك بسبب زيادة الجريمة

نظرًا لارتفاع معدلات الجريمة والتشرد ، فقد أغلق بنك Chase Bank الوصول إلى بعض أجهزة الصراف الآلي التي تعمل على مدار 24 ساعة في نيويورك.تم إغلاق بعض أجهزة الصراف الآلي ، بما يتماشى أكثر مع ساعات العمل العادية للفروع ، غرد البنك ردًا على شكوى الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم JPMorgan Chase إن بعض أجهزة الصراف الآلي الأخرى تغلق الساعة 10 مساءً.التغييرات تؤثر فقط على “عدد صغير” من الأجهزة ، وفقا للبنك ، الذي لم يحدد أي وعدد أجهزة الصراف الآلي التي لم تعد تقدم خدمة على مدار 24 ساعة. بنك تشيس لديه عدة مئات من الفروع في نيويورك.