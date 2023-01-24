بنك أميركي يغلق الصرافات الآلية في نيويورك بسبب زيادة الجريمة
آخر تحديث GMT12:03:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

بنك أميركي يغلق الصرافات الآلية في نيويورك بسبب زيادة الجريمة

العرب اليوم -

العرب اليوم - بنك أميركي يغلق الصرافات الآلية في نيويورك بسبب زيادة الجريمة

بنك أميركي
واشنطن ـ العرب اليوم

نظرًا لارتفاع معدلات الجريمة والتشرد ، فقد أغلق بنك Chase Bank الوصول إلى بعض أجهزة الصراف الآلي التي تعمل على مدار 24 ساعة في نيويورك.تم إغلاق بعض أجهزة الصراف الآلي ، بما يتماشى أكثر مع ساعات العمل العادية للفروع ، غرد البنك ردًا على شكوى الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم JPMorgan Chase إن بعض أجهزة الصراف الآلي الأخرى تغلق الساعة 10 مساءً.التغييرات تؤثر فقط على “عدد صغير” من الأجهزة ، وفقا للبنك ، الذي لم يحدد أي وعدد أجهزة الصراف الآلي التي لم تعد تقدم خدمة على مدار 24 ساعة. بنك تشيس لديه عدة مئات من الفروع في نيويورك.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بنك أميركي يغلق الصرافات الآلية في نيويورك بسبب زيادة الجريمة بنك أميركي يغلق الصرافات الآلية في نيويورك بسبب زيادة الجريمة



أخبار ذات صلة

GMT 07:13 2023 الإثنين ,23 كانون الثاني / يناير

الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو
العرب اليوم - الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو

GMT 04:29 2023 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو
العرب اليوم - الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو

GMT 06:35 2023 الأربعاء ,18 كانون الثاني / يناير

"إف تي إكس" تعلن سرقة 415 مليون دولار من عملاتها المشفرة
العرب اليوم - "إف تي إكس" تعلن سرقة 415 مليون دولار من عملاتها المشفرة

GMT 03:18 2023 الثلاثاء ,17 كانون الثاني / يناير

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
العرب اليوم - الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

GMT 13:15 2023 السبت ,14 كانون الثاني / يناير

 المفوضية الأوروبية تخصص الشريحة الأولى من المساعدات لأوكرانيا
العرب اليوم -  المفوضية الأوروبية تخصص الشريحة الأولى من المساعدات لأوكرانيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ديمة قندلفت تجمع بيت الجرأة والنعومة في إطلالاتها

القاهرة ـ العرب اليوم

إطلالات مميزة تتأرجح بين النعومة والجرأة تطل بها علينا النجمة السورية ديمة قندلفت في العديد من المناسبات التي تشارك بها، إطلالات تسيطر عليها غالبا الألوان الحيادية مثل الأبيض والأسود الى جانب الدرجات المائلة للباستيل كاللون الوردي، وما يجمع بينها هو اللمسات المبتكرة التي تضفي هوية خاصة على إختيارات نجمة مسلسل "ستيليتو" ديمة قندلفت، وآخرها مشاركتها في حفل توزيع الجوائز Joy Awards حيث تألقت بالأبيض وقدمت الجائزة التكريمية مع زميلها سامر المصري الى النجمة المصرية أنغام، فدعونا نلقي نظرة على اطلالات ديمة قندلفت التي تلبي فيها كافة الأذواق. اطلالة ديمة قندلفت بالأبيض في حفل Joy Awards ديمة قندلفت تواجدت في حفل توزيع الجوائز Joy Awards حيث شاركت على المسرح بتقديم جائزة تكريمية الى زميلتها أنغام، وتألقت النجمة السورية ديمة قندلفت بفس...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:42 2023 الإثنين ,23 كانون الثاني / يناير

استوحي أحدث صيحات الموضة من نجمات حفل "Joy Awards"
العرب اليوم - استوحي أحدث صيحات الموضة من نجمات حفل "Joy Awards"

GMT 09:02 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

مدينتان عربيتان ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023
العرب اليوم - مدينتان عربيتان ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 04:00 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

زيلينسكي يمنع المسؤولين وموظفي الأمن من مغادرة أوكرانيا
العرب اليوم - زيلينسكي يمنع المسؤولين وموظفي الأمن من مغادرة أوكرانيا

GMT 07:44 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

صحيفة بريطانية تكشف مخاوف ميغان ماركل بشأن مذكرات الأمير هاري
العرب اليوم - صحيفة بريطانية تكشف مخاوف ميغان ماركل بشأن مذكرات الأمير هاري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 15:53 2022 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

حقن جديدة أسبوعية بدلاً من يوميا وشفاء تام بالخلايا الجذعية لمريض السكري
العرب اليوم - حقن جديدة أسبوعية بدلاً من يوميا وشفاء تام بالخلايا الجذعية لمريض السكري

GMT 16:02 2022 الأربعاء ,08 حزيران / يونيو

توتنهام يُعلن تعاقده مع الحارس فريزر فورستر
العرب اليوم - توتنهام يُعلن تعاقده مع الحارس فريزر فورستر

GMT 19:27 2023 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / يناير

ميسي يتواجد لأول مرة في قائمة باريس بعد إنجاز الفوز بكأس العالم
العرب اليوم - ميسي يتواجد لأول مرة في قائمة باريس بعد إنجاز الفوز بكأس العالم

GMT 05:21 2022 الأربعاء ,21 كانون الأول / ديسمبر

عقار "سوفوسبوفير" يزيل التغيرات العصبية بعد الإصابة بكورونا
العرب اليوم - عقار "سوفوسبوفير" يزيل التغيرات العصبية بعد الإصابة بكورونا

GMT 01:51 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

فوائد البندورة لتوازن مستوى السكر في الدم داخل جسم الأنسان
العرب اليوم - فوائد البندورة لتوازن مستوى السكر في الدم داخل جسم الأنسان

GMT 12:27 2015 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد عصير القصب لعلاج "اليرقان"
العرب اليوم - فوائد عصير القصب لعلاج "اليرقان"

GMT 18:47 2017 الإثنين ,03 تموز / يوليو

حسن كادش يوقع عقود انضمامه إلى الهلال خلال ساعات
العرب اليوم - حسن كادش يوقع عقود انضمامه إلى الهلال خلال ساعات

GMT 11:49 2015 الخميس ,06 آب / أغسطس

السيسي يصل إلى موقع الاحتفال بقناة السويس الجديدة مرتديًا البدلة العسكرية
العرب اليوم - السيسي يصل إلى موقع الاحتفال بقناة السويس الجديدة مرتديًا البدلة العسكرية

GMT 03:20 2017 الإثنين ,26 حزيران / يونيو

حفل في أستراليا لأربع وعشرين فتاة ارتدين الحجاب لبلوغهن سنَّ النضوج
العرب اليوم - حفل في أستراليا لأربع وعشرين فتاة ارتدين الحجاب لبلوغهن سنَّ النضوج

GMT 07:19 2019 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

"ولاد البلد" عرض مسرحى فى ضيافة قصر ثقافة طور سيناء
العرب اليوم - "ولاد البلد" عرض مسرحى فى ضيافة قصر ثقافة طور سيناء

GMT 13:03 2019 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

حقيقة وفاة سما المصري بحادثة إطلاق نار في هولندا
العرب اليوم - حقيقة وفاة سما المصري بحادثة إطلاق نار في هولندا

GMT 07:24 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

جينيفر أنيستون تتألق في لوس أنجلوس بفستان أسود أنيق
العرب اليوم - جينيفر أنيستون تتألق في لوس أنجلوس بفستان أسود أنيق

GMT 08:46 2018 الثلاثاء ,03 تموز / يوليو

البنك الأهلي يعدّل الفائدة على حسابات التوفير ويقسمها لشرائح لأول مرة
العرب اليوم - البنك الأهلي يعدّل الفائدة على حسابات التوفير ويقسمها لشرائح لأول مرة

GMT 06:39 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

عازف ربابة كفيف يجذب زوار مهرجان "الجنادرية ٣٢"
العرب اليوم - عازف ربابة كفيف يجذب زوار مهرجان "الجنادرية ٣٢"

GMT 22:18 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

عرض فيلم "جسد غريب" في سينما زاوية الأحد
العرب اليوم - عرض فيلم "جسد غريب" في سينما زاوية الأحد

GMT 03:30 2016 الخميس ,07 تموز / يوليو

لوتي موس تتألَّق في فستان أسود شفاف مطرز بالزهور
العرب اليوم - لوتي موس تتألَّق في فستان أسود شفاف مطرز بالزهور

GMT 10:51 2015 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

السفير السحلي يودع الدفعة الأولى من حجاج تركمانستان
العرب اليوم - السفير السحلي يودع الدفعة الأولى من حجاج تركمانستان

GMT 12:27 2017 الثلاثاء ,29 آب / أغسطس

شهر العسل في تونس طبيعة غناء ومناطق سياحية مبهرة
العرب اليوم - شهر العسل في تونس طبيعة غناء ومناطق سياحية مبهرة

GMT 08:57 2015 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير

الأفغان يؤكدون مقتل الملا عبد الرؤوف نائب والي "خرسان"
العرب اليوم - الأفغان يؤكدون مقتل الملا عبد الرؤوف نائب والي "خرسان"

GMT 17:41 2016 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبر

تعيين سمير فرح مديرًا للقسم العربي في "بي بي سي"
العرب اليوم - تعيين سمير فرح مديرًا للقسم العربي في "بي بي سي"

GMT 05:23 2015 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

"مانشستر يونايتد" يطلب الحصول على خدمات سيرجو راموس الموسم المقبل
العرب اليوم - "مانشستر يونايتد" يطلب الحصول على خدمات سيرجو راموس الموسم المقبل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab