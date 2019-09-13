بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 2ر2 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5745 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 15ر124 مليون سهم تمت من خلال 6183 صفقة نقدية بقيمة 4ر31 مليون دينار كويتي (نحو 7ر106 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4761 نقطة بنسبة 29ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 7ر61 مليون سهم تمت عبر 2070 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 6ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 04ر6251 نقطة بنسبة 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر62 مليون سهم تمت عبر 4113 صفقة بقيمة 8ر26 مليون دينار (نحو 12ر91 مليون دولار).