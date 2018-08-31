ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 213 ألفًا

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه الأساسي لا يزال يشير إلى قوة في سوق العمل من المنتظر أن تبقي الاقتصاد في مسار نمو قوي هذا العام.
وقالت وزارة العمل، أمس، إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة زاد بمقدار 3 آلاف إلى 213 ألفاً في الأسبوع المنتهي 25 أغسطس.
وتأتي الزيادة بعد أن تراجعت طلبات إعانة البطالة لثلاثة أسابيع متتالية، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع الطلبات إلى 214 ألفاً في أحدث أسبوع. وتشهد سوق الوظائف في أميركا، التي ينظر إليها على أنها قريبة من التوظيف الكامل، نمواً مطرداً في الأجور، ما يساعد في تعزيز إنفاق المستهلكين ودعم الاقتصاد
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