سعر دينار بحريني مقابل الريال السعودي اليوم 8 يوليو تموز
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سعر دينار بحريني مقابل الريال السعودي اليوم 8 يوليو /تموز

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العرب اليوم - سعر دينار بحريني مقابل الريال السعودي اليوم 8 يوليو /تموز

دينار بحريني
الرياض - العرب اليوم

1 دينار بحريني = 9.9499 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

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سعر دينار بحريني مقابل الريال السعودي اليوم 8 يوليو تموز سعر دينار بحريني مقابل الريال السعودي اليوم 8 يوليو تموز



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