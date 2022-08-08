استقرار الطلب على الغاز الروسي عبر أوكرانيا
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استقرار الطلب على الغاز الروسي عبر أوكرانيا

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العرب اليوم - استقرار الطلب على الغاز الروسي عبر أوكرانيا

الغاز الطبيعي الروسي
موسكو-العرب اليوم

أظهرت بيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الطلب على الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم ضخه عبر أوكرانيا سيكون مستقرا خلال اليوم الاثنين.

ورجحت البيانات أن تظل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي عند نحو 20% من سعة الخط. وقدرت البيانات التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جهات التشغيل في أوكرانيا الطلبات المؤكدة لليوم الاثنين بنحو 8ر41 مليون متر مكعب، مقابل 3ر41 ليوم أمس الأحد.
وتجدر الإشارة إلى تراجع تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ مايو، بعد تعطيل نقطة من بين نقطتي ربط حدوديتين.

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استقرار الطلب على الغاز الروسي عبر أوكرانيا استقرار الطلب على الغاز الروسي عبر أوكرانيا



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