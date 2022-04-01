البنك المركزي المصري يعلن أن المعروض النقدي يرتفع 18.41% على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 18.41% على أساس سنوي في فبراير الماضي. وكانت بيانات سابقة لـ"المركزي" المصري أصدرها في آخر ديسمبر الماضي، أظهرت نمو المعروض النقدي (ن2) بنسبة 18.5% على أساس سنوي في نوفمبر. وزاد المعروض النقدي إلى 5.74 تريليون جنيه (366.54 مليار دولار) في نوفمبر، من 4.84 تريليون جنيه قبل عام.