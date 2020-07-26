سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي في مصر اليوم الأحد 26 يوليو2020
آخر تحديث GMT12:05:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي في مصر اليوم الأحد 26 يوليو2020

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي في مصر اليوم الأحد 26 يوليو2020

الدولار الأمريكي
القاهرة - العرب اليوم

1 دولار أمريكي = 15.99 جنيه مصري

 1 جنيه مصري = 0.06 دولار أمريكي

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي في مصر اليوم الأحد 26 يوليو2020 سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي في مصر اليوم الأحد 26 يوليو2020



أخبار ذات صلة

GMT 08:26 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل اليورو في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل اليورو في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020

GMT 08:21 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020

GMT 08:17 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020

GMT 08:14 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020

GMT 07:09 2020 السبت ,25 تموز / يوليو

سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 25 يوليو 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 25 يوليو 2020

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سحرتنا بفستان أبيض واسع ومريح يصل إلى حدود الكاحل

إطلالات ابنة كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار بأناقتها البسيطة

واشنطن - العرب اليوم

عندما نشاهد اطلالات ابنة كاثرين زيتا جونز ومواكبتها لأجمل التصاميم الكاجوال التي تناسب عمرها، نلاحظ كيف تتألق على خطى والدتها بأحمل التصاميم المريحة والعصرية التي تناسبها وتجعلها ملفتة للنظر، ونستعرض معًا في هذا المقال أجدد وأجمل إطلالات ابنة كاثرين زيتا جونز التي تواكب الموضة على خطى والدتها بكثير من الكلاسيكية والرقي. سحرتنا اطلالات ابنة كاثرين زيتا جونز في أحدث ظهور لها مرتدية فستاناً أبيض واسع ومريح يصل الى حدود الكاحل ويظهر قامتها بكثير من التميّز. كما تبرز اطلالات ابنة كاثرين زيتا جونز من خلال هذا الفستان الجريء والمكشوف من الجهة الامامية مع الخيوط الرفيعة المنسدلة على الاكتاف بأسلوب بسيط وبعيد كل البعد عن المبالغة. كما أتت اطلالات ابنة كاثرين زيتا جونز مميزة خصوصاً عندما تكون برفقة والدتها في المناسبات، وتألقت ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:20 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

إليك أبرز التنسيقات من وحي الفاشينيستا ديما الشيخلي
العرب اليوم - إليك أبرز التنسيقات من وحي الفاشينيستا ديما الشيخلي

GMT 00:21 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

تنظيم دوريات أمنية على الشواطئ والمنتجعات في لبنان
العرب اليوم - تنظيم دوريات أمنية على الشواطئ والمنتجعات في لبنان

GMT 01:16 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

مجموعة من السلالم المعلقة والفردية بتصاميم معمارية مختلفة
العرب اليوم - مجموعة من السلالم المعلقة والفردية بتصاميم معمارية مختلفة

GMT 15:08 2020 السبت ,25 تموز / يوليو

الرئيس التونسي يُجدد تأكيده بالرد العسكري على أي اعتداء يطال بلاده
العرب اليوم - الرئيس التونسي يُجدد تأكيده بالرد العسكري على أي اعتداء يطال بلاده

GMT 00:36 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة للصحافة
العرب اليوم - روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة للصحافة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:21 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

ظهور نتيجة " "دي إن أيه"لغريق شاطئ النخيل
العرب اليوم - ظهور نتيجة " "دي إن أيه"لغريق شاطئ النخيل

GMT 08:44 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

تعرف على العمر الحقيقي لـ منة شلبي في عيد ميلادها
العرب اليوم - تعرف على العمر الحقيقي لـ منة شلبي في عيد ميلادها

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 14:30 2020 الأحد ,19 تموز / يوليو

"الكاف" يبيّن تفاصيل عقد اجتماع تحديد مستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا"
العرب اليوم - "الكاف" يبيّن تفاصيل عقد اجتماع تحديد مستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا"

GMT 00:50 2020 الإثنين ,20 تموز / يوليو

تعرف على أفضل المدن السياحية في إيطاليا التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل المدن السياحية في إيطاليا التي تستحق الزيارة

GMT 17:22 2020 الأحد ,19 تموز / يوليو

70% من اليابانيين يعارضون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل
العرب اليوم - 70% من اليابانيين يعارضون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 19:34 2020 الأحد ,19 تموز / يوليو

الكشف عن لوحة مفاتيح ريزر الجديدة تتحمل 100 مليون نقرة بدون الأرقام والأسهم
العرب اليوم - الكشف عن لوحة مفاتيح ريزر الجديدة تتحمل 100 مليون نقرة بدون الأرقام والأسهم

GMT 08:24 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020

GMT 02:36 2020 الأربعاء ,15 تموز / يوليو

مرشح السعودية ينافس 7 متقدمين لإدارة "التجارة العالمية"
العرب اليوم - مرشح السعودية ينافس 7 متقدمين لإدارة "التجارة العالمية"

GMT 19:47 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

حدثٌ مهمٌّ في الحرم المكي يحدُث مرتين خلال العام فقط
العرب اليوم - حدثٌ مهمٌّ في الحرم المكي يحدُث مرتين خلال العام فقط

GMT 08:14 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

الإمارات ترجئ إطلاق مسبار الأمل للمريخ من اليابان بسبب الظروف الجوية
العرب اليوم - الإمارات ترجئ إطلاق مسبار الأمل للمريخ من اليابان بسبب الظروف الجوية

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 17:08 2014 الأحد ,28 كانون الأول / ديسمبر

جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر
العرب اليوم - جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 03:30 2020 الإثنين ,20 تموز / يوليو

"فيات" تطرح "تيبو 2021" في السوق المصرية بزيادة سعرية 3 آلاف جنيه
العرب اليوم - "فيات" تطرح "تيبو 2021" في السوق المصرية بزيادة سعرية 3 آلاف جنيه

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 05:18 2013 السبت ,21 أيلول / سبتمبر

وفاة نادية يسري التي لازمت الفنانة سعاد حسني في ساعاتها الأخيرة
العرب اليوم - وفاة نادية يسري التي لازمت الفنانة سعاد حسني في ساعاتها الأخيرة

GMT 02:13 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تقنية جنسية جديدة تجتاح بريطانيا تهدف إلى الوصول إلى النشوة
العرب اليوم - تقنية جنسية جديدة تجتاح بريطانيا تهدف إلى الوصول إلى النشوة

GMT 21:20 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

هذا ما يحدث حال ممارسة الجنس مع نساء صغيرات
العرب اليوم - هذا ما يحدث حال ممارسة الجنس مع نساء صغيرات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab