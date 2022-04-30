الروبل الروسي يُعزز صدارته بين عملات الأسواق الناشئة

قال خبراء اقتصاد إن العملة الروسية الروبل من أكثر العملات التي تعززت قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بين عملات الأسواق الناشئة ويرى خبراء أن تدفق عائدات الصادرات الروسية هو العامل الرئيسي وراء تعزيز الروبل ، فقد وصلت هذه العائدات في الشهرين الماضيين إلى 1.7 مليار دولار على الأقل، حسب تقديرات إسكندر لوتسكو، من مؤسسة "آي تي ​​آي كابيتال"، ونتيجة لذلك تسارع نمو الروبل في أبريل وتجاوز 18٪، علاوة على ذلك، فإن العملة الروسية هي العملة الوحيدة في العالم التي تعززت مقابل الدولار في شهر واحد.