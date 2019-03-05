تراجع أسعار النفط الثلاثاء

تراجعت أسعار النفط اليوم، ففي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لـ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.31 دولار للبرميل، منخفضة 28 سنتا بما يعادل 0.5% عن تسويتها السابقة. وسجلت عقود خام برنت 65.37 دولار للبرميل، بانخفاض 30 سنتا أو 0.5%.