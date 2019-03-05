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تراجع أسعار النفط الثلاثاء

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العرب اليوم - تراجع أسعار النفط الثلاثاء

تراجع أسعار النفط
سنغافورة - العرب اليوم

تراجعت أسعار النفط اليوم، ففي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لـ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.31 دولار للبرميل، منخفضة 28 سنتا بما يعادل 0.5% عن تسويتها السابقة. وسجلت عقود خام برنت 65.37 دولار للبرميل، بانخفاض 30 سنتا أو 0.5%.

 

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تراجع أسعار النفط الثلاثاء تراجع أسعار النفط الثلاثاء



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تراجع أسعار النفط الثلاثاء تراجع أسعار النفط الثلاثاء



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