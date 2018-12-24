مصر تستهدف فتح أسواق جديدة في 12 دولة أفريقية
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مصر تستهدف فتح أسواق جديدة في 12 دولة أفريقية

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العرب اليوم - مصر تستهدف فتح أسواق جديدة في 12 دولة أفريقية

تصدير المنتجات المصرية
القاهرة _ العرب اليوم

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، عن خطة لفتح واستهداف أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية

وأكد "نصار" أنه تم التركيز على السوق الأفريقي خاصة جنوب ووسط القارة، وتم بالفعل تحديد ١٢ دولة لنفاذ المنتجات المصرية إليها، كما تم وضع خطة للتوسع في استهداف الأسواق الآسيوية.

وأشار وزير التجارة والصناعة المصري إلي عمل الوزارة على خطة مهمة أخري في الصناعة تشمل إنشاء مصانع للتصنيع لحساب الغير وهذا عليه طلب عالمي كبير، وكذلك إنشاء المجمعات الصناعية في كل المحافظات المصرية.

وبلغت صادرات المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار المصرية، 14.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2018 بزيادة 1.1 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي.

وساعدت الإصلاحات على تحسين الاقتصاد المصري مع توقعات بنمو عند نحو 5.2% في السنة المالية الجارية التي بدأت في أول يوليو/تموز.

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مصر تستهدف فتح أسواق جديدة في 12 دولة أفريقية مصر تستهدف فتح أسواق جديدة في 12 دولة أفريقية



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مصر تستهدف فتح أسواق جديدة في 12 دولة أفريقية مصر تستهدف فتح أسواق جديدة في 12 دولة أفريقية



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