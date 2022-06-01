التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ 23 عاماً

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو (دول العملة الأوروبية الموحدة الـ19) لمستوى قياسي جديد في مايو (أيار)، بلغ 1.‏8 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاما، ذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية. وفق ما أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الثلاثاء وأدت الحرب في أوكرانيا والإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين لاحتواء كورونا إلى تفاقم ارتفاعات الأسعار.