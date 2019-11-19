انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

تراجعت اليوم أسعار النفط، لليوم الثاني على التوالي، في ظل قلق بسبب التقدم المحدود في مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء الرسوم التجارية فضلا عن زيادة المخزونات الأمريكية.

ونزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 27 سنتا إلى 56.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت عقود مزيج "برنت" بواقع 20 سنتا إلى 62.24 دولار.

ونقل تلفزيون "سي إن بي سي" عن مصدر بالحكومة الصينية قوله أمس الاثنين إنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.