الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار
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الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار

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العرب اليوم - الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار

الذهب
واشنطن - العرب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الثلاثاء، مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1839.02 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينيتش، بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة أيضا إلى 1842.60 دولار للأونصة.

وقال مايكل لانجفورد، المدير لدى شركة الاستشارات "إير جايد" إن "المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي، الذي سيأتي نتيجة للمساعدة" انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز المالي واسع النطاق.

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الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار الذهب يربح مع استمرار تراجع الدولار



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