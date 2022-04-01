تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي في المصانع والمنازل

قالت شركة (بوتاش) التركية الحكومية إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 50 بالمئة وللمنازل بنسبة 35 بالمئة. وذكرت (بوتاش)، وهي المستورد الرئيسي للطاقة في تركيا، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت بنسبة 44.3 بالمئة اعتبارا من أول أبريل. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر أيلول وزادت بنسبة 212 في المئة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار. ووصلت مشتريات (بوتاش) من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ويعتقد اقتصاديون أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيرفع التضخم بمقدار 55 نقطة أساس. ويرفع الأثر الثانوي لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 55 نقطة أساس. وارتفع تضخم المستهلكين في تركيا، الذي كان يبلغ 54.4 في المئة في فبراير، بشكل رئيسي بسبب انخفاض الليرة بنسبة 44 بالمئة أمام الدولار العام الماضي.