وزير الخزانة الأميركي يجري اتصالات مع رؤساء البنوك الكبري لتهدئة السوق

أجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتصالات هاتفية منفردة برؤساء أكبر 6 بنوك في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين تسود سوق المال، وإغلاق المؤسسات الحكومية الجزئي، علاوة على تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ناقش إقالة رئيس الاحتياطي الاتحادي.

وقال منوتشين في البيان: "لا نزال نرى نموا اقتصاديا قويا في الاقتصاد الأميركي في ظل نشاط قوي من المستهلكين وقطاع الأعمال"، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى حول ما تمت مناقشته أثناء المكالمات الهاتفية.

واتصل منوشين الأحد بالرؤساء التنفيذيين لكل من "بنك أوف أمريكا"، و"سيتي بنك"، و"جولدمان ساكس"، و"جي بي مورجان تشيس"، و"مورجان ستانلي" و"ويلز فارجو"، الذين وفقا لبيان "أكدوا أن لديهم سيولة كافية متاحة للإقراض.. ولجميع عمليات السوق الأخرى".

وجاءت هذه المكالمات الهاتفية بعد أن شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية عام 2008.

وأدى عدم اليقين بشأن إغلاق المؤسسات الحكومية الجزئي بعد رفض المشرعين الموافقة على تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى زيادة المخاوف.

وكانت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية قد تخلت في الآونة الأخيرة عن جميع مكاسبها طوال العام.

وقال مصدران مطلعان الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، في خطوة قد تهز الأسواق المالية المضطربة بالفعل.

وأضاف " أنهما لا يتوقعان أن يقيل ترامب رئيس مجلس الاحتياطي رغم اعتراضه -ترامب- في السر والعلن على رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة وانتقاداته المتكررة لباول الذي عينه هو شخصيا.

غيّر أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قال في تغريدة على موقع تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت إن ترامب أبلغه بأنه لم يقترح قط عزل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونقل منوتشين عن ترامب قوله: "لم أقترح قط إقالة رئيس مجلس الاحتياطي جاي باول، ولا أعتقد أنني أملك الحق في القيام بذلك".